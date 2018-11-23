Глава МИД Венгрии: выдача наших паспортов в Украине является законной
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто убежден, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью DW, сообщает УНН.
“На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство ... Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны — это преступление или это запрещено”, — отметил Сиярто.
На вопрос журналистов, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сиярто ответил: “Честно говоря, я не знаю”. “В Венгрии для получения второго гражданства неважно есть человек чиновником или нет”, — добавил глава венгерского МИД.
Согласно статье 4 Конституции Украины — предусмотрено единое гражданство. В то же время закон определяет это единственное гражданство как “гражданство государства Украина, исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины”. В то же время закон Украины о государственной службе определяет приобретения гражданства другого государства основанием для прекращения госслужбы. Сайт “Миротворец” опубликовал список из более 300 имен, которые, как утверждается, является украинскими чиновниками и получили венгерские паспорта. После этой публикации в Закарпатской облгосадминистрации заявили, что проведут проверку приведенных на сайте данных.
Напоминаем, в начале декабря в штаб-квартире НАТО состоится мероприятие на уровне министров иностранных дел государств-членов, принять участие в котором пригласили главу МИД Украины Павел Климкин.