Угорщина обіцяє не здаватися з блокуванням Комісії Україна-НАТО

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідує своїй політиці щодо нацменшин, і не буде підтримувати проведення Комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні будуть порушуватися права угорської нацменшини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС країни.