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Угорщина обіцяє не здаватися з блокуванням Комісії Україна-НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Угорщина підтримує територіальну цілісність України, але слідує своїй політиці щодо нацменшин, і не буде підтримувати проведення Комісії Україна-НАТО до тих пір, поки в Україні будуть порушуватися права угорської нацменшини. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС країни.

Угорщина обіцяє не здаватися з блокуванням Комісії Україна-НАТО

За словами Сійярто, доти, доки Україна не припинить допускати систематичні порушення прав угорської нацменшини, "Угорщина не сприятиме проведенню засідань Комісії Україна-НАТО".

"На нас чинять сильний тиск, щоб здати цю позицію. Якщо ми здамося, у нас не буде ніяких інших ресурсів для участі в житті угорської нацменшини", - сказав він.

Сійярто підкреслив, що захист прав нацменшин невіддільний від питань безпеки.

"Угорщина може розблокувати своє право вето в одному випадку, якщо українці зроблять необхідні кроки для відновлення прав угорської громади, яка проживає на їхній території, що відповідає двостороннім угодам і міжнародному праву. М'яч на стороні України", - додав він.

Нагадаємо, напередодні Сійярто на зустрічі міністрів НАТО висловив надію на поліпшення відносин з Україною.

Додамо, Будапешт має відмінне від Києва бачення стосовно української політики, що торкається, зокрема, угорської нацменшини на Закарпатті, мовної статті закону про освіту. Угорщина через це уже деякий час блокує співпрацю України і НАТО, вимагаючи від України змінити підхід. Посадові особи двох країн намагаються дійти консенсусу щодо проблемних питань.

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