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Венгрия обещает не сдаваться с блокировкой Комиссии Украина-НАТО

Киев • УНН

 • 11406 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, но следует своей политике в отношении нацменьшинств, и не будет поддерживать проведение Комиссии Украина-НАТО до тех пор, пока в Украине будут нарушаться права венгерского нацменьшинства. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН со ссылкой на прес-службу МИД страны.

Венгрия обещает не сдаваться с блокировкой Комиссии Украина-НАТО

Со слов Сийярто, до тех пор, пока Украина не прекратит допускать систематические нарушения прав венгерского нацменьшинства, "Венгрия не будет способствовать проведению заседаний Комиссии Украина-НАТО".

"На нас оказывают сильное давление, чтобы сдать эту позицию. Если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для участия в жизни венгерского нацменьшинства", - сказал он.

Сийярто подчеркнул, что защита прав нацменьшинств неотделима от вопросов безопасности.

"Венгрия может разблокировать свое право вето в одном случае, если украинцы предпримут необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч на стороне Украины", - добавил он.

Напомним, накануне Сийярто на встрече министров НАТО выразил надежду на улучшение отношений с Украиной.

Добавим, Будапешт имеет отличное от Киева видение относительно украинской политики, что касается, в частности, венгерского нацменьшинства на Закарпатье, языковой статьи закона об образовании. Венгрия поэтому уже некоторое время блокирует сотрудничество Украины и НАТО, требуя от Украины изменить подход. Должностные лица двух стран пытаются достичь консенсуса по проблемным вопросам.

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