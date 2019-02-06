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Клімкін у Вашингтоні зустрівся із Сійярто

Клімкін у Вашингтоні зустрівся із Сійярто

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Як відзначив український дипломат, домовились і надалі працювати над "улюбленими темами". Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Серед двох десятків зустрічей, запланованих сьогодні у Вашингтоні, наші уже традиційні переговори з угорськими друзями. Ближчим часом Міністр оборони поїде спілкуватися з союзниками по НАТО", - написав Клімкін.

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Він додав, що "... ми і надалі працюватимемо над нашими улюбленими темами, щоб українські угорці почували себе вдома".

"Дуже важливо зараз продовжити перехідний період, аби забезпечити належну підготовку для наших викладачів, удосконалити методичну базу та вирішити багато інших надважливих питань", - наголосив він.

Нагадаємо, Будапешт почав фінансувати підвищення рівня володіння українською мовою для етнічних угорців, що живуть на Закарпатті.

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