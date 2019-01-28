Прем'єр Угорщини відмовив США в посиленні тиску на Росію і Китай

За даними видання, Орбан заявив про це в минулому місяці під час зустрічі з послом США в Угорщині. При цьому, як повідомили радники прем’єра, він високо цінує безпеку, яку Угорщині дає її членство в НАТО, і хоче, щоб його країна продовжувала входити в цей альянс. Однак разом з тим Орбан виступає проти спроб США чинити тиск, націлений на припинення впливу Росії і Китаю в Європі, вказують джерела видання.

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За відомостями видання, в останні тижні США активізували свою кампанію серед країн — членів НАТО з метою закликати їх вжити жорстких заходів з протидії кібершпіонажу, яким нібито займається Пекін. Також Вашингтон просить їх посилити підтримку України на тлі напружених відносин з РФ, зазначає газета.

Однак, за її даними, Орбан відповів відмовою на обидві вимоги. Він, навпаки, заявив, що вітає інвестиції Китаєм в інтернет-інфраструктуру Угорщини.

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Крім того, Орбан виступає проти проведення зустрічей між НАТО і Україною на міністерському рівні. Як вказує видання, це пов’язано з його вимогами до влади в Києві збільшити число шкільних предметів, які викладаються на угорській мові, в тих регіонах України, де проживають представники угорської діаспори.

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Як відзначили джерела газети, Орбан має намір продовжувати дотримуватися зобов’язань Угорщини в рамках членства НАТО і навіть планує виділити для сил альянсу додаткове число військовослужбовців країни. Однак він не бажає, щоб хтось вказував Угорщині, яку політику їй проводити щодо Пекіна і Москви, повідомляє видання.

“Точка зору Орбана полягає в тому, що, так, ми (Угорщина — ред.) хочемо мати справи з Росією”, — наводить газета слова одного з угорських офіційних осіб.

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Що стосується Китаю, то Угорщина починає протестувати, “коли хтось починає вчити” її з приводу того, як їй слід ставитися до Китаю, додало це джерело.

Крім того, Орбан виступив проти угоди про оборонну співпрацю з США, повідомляє газета. У ньому містилося положення, згідно з яким американські військовослужбовці у разі вчинення ними злочину на території Угорщини повинні бути віддані під суд виключно в США. Також угода передбачала полегшення ряду митних процедур для військового спорядження США, що доставляється в Угорщину. У вашингтонській адміністрації вважали, що даний документ буде неодмінно схвалений, проте Орбан заявив, що законодавці з його партії не підтримують угоду.

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За даними газети, заяви прем’єр-міністра та інші розбіжності між США та Угорщиною призвели до посилення дипломатичної активності між двома державами. Як зазначає газета, держсекретар США Майкл Помпео планує в наступному місяці здійснити візит до Угорщини і провести з Орбаном зустріч.

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