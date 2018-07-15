Прем'єр Угорщини Орбан на зустрічі з Путіним засудив санкції ЄС проти РФ

“Що стосується двосторонніх відносин, ми теж вважаємо, що вони розвиваються прекрасно, я дякую вам за те, що ви це відзначили, пане президенте. Прямо скажемо, якби зараз не було санкцій, які шкодять нам, то ми могли б ще з великим випередженням рухатися вперед. Природно ці заходи завдають шкоди, ми втрачаємо можливості. Хотів би запевнити вас, пане президенте, що ми за нормалізацію відносин між Росією і західним світом”, — заявив Орбан.

Нагадаємо, 5 липня Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців.

У відповідь на це, 12 липня президент Путін продовжив дію заходів у відповідь на введені низкою країн санкції на 2019 рік.