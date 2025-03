Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на півроку

"ЄС продовжив свої економічні санкції проти Росії на шість місяців. Рішення буде офіційно опубліковане в журналі в понеділок - за тиждень до зустрічі в Гельсінкі Дональда Трампа і Володимира Путін", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідери ЄС наприкінці червня ухвалили політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців.

Президент України Петро Порошенко висловив вдячність “друзям в ЄС” за рішення продовжити санкції проти РФ. А також особливо подякував федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку та об’єктивну оцінку ситуації на Донбасі.

The EU has prolonged its economic sanctions on #Russia by six months. Will be in the EU official journal on Monday - a week before the Helsinki meeting between Trump & Putin. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.