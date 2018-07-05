Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Европейский союз продолжил экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"ЕС продлил свои экономические санкции против России на шесть месяцев. Решение будет официально опубликовано в журнале в понедельник - за неделю до встречи в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путина", - написал Р.Йозвяк.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.
Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность "друзьям в ЕС" за решение продлить санкции против РФ. А также особо поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.
The EU has prolonged its economic sanctions on #Russia by six months. Will be in the EU official journal on Monday - a week before the Helsinki meeting between Trump & Putin. #Ukraine #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.