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Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на полгода

Киев  •  УНН

 • 10657 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Европейский союз продолжил экономические санкции против России еще на шесть месяцев. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"ЕС продлил свои экономические санкции против России на шесть месяцев. Решение будет официально опубликовано в журнале в понедельник - за неделю до встречи в Хельсинки Дональда Трампа и Владимира Путина", - написал Р.Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС в конце июня приняли политическое решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность "друзьям в ЕС" за решение продлить санкции против РФ. А также особо поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.

The EU has prolonged its economic sanctions on #Russia by six months. Will be in the EU official journal on Monday - a week before the Helsinki meeting between Trump & Putin. #Ukraine #Crimea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 5 июля 2018 г.

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