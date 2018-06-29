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Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії – Порошенко

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії – Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Європейський союз прийняв рішення ще на 6 місяців продовжити економічні санкції проти Росії. Про це у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Важлива новина з Брюсселя: лідерами Євросоюзу ухвалено політичне рішення щодо продовження економічних санкцій проти країни-агресора. Глибоко вдячний всім нашим друзям в ЄС за непорушні єдність та солідарність з Україною", - повідомив Порошенко.

Також Порошенко особисто подякував федеральному канцлеру Німеччини Ангелі Меркель та Президенту Франції Еммануелю Макрону за підтримку та об’єктивну оцінку ситуації на Донбасі.

"Слова особливої подяки Ангелі Меркель та Президенту Еммануелю Макрону за надану об'єктивну оцінку ситуації на окупованому Донбасі та визнання чіткої відповідальності Кремля за брутальне невиконання Мінських домовленостей", - зазначив Президент.

Нагадаємо, голова Верховної Ради України під час зустрічі у Вашингтоні зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном закликав ввести санкції проти компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку-2".

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