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Парубій закликав ввести санкції проти залучених до "Північного потоку-2" компаній

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова Верховної Ради України під час зустрічі у Вашингтоні зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном закликав ввести санкції проти компаній, які задіяні у будівництві "Північного потоку-2". Про це повідомляє прес-служба ВР, передає УНН.

“Ми висловлюємо свою підтримку Данії в її позиції ненадання дозволу на побудову „Nord Stream-2“. Закликаємо США та інші країни підтримати цю позицію Данії щодо ненадання згоди на побудову „Nord Stream-2“ на своїй території і вона повинна витримати тиск Росії, а ми повинні їй у цьому всіляко допомогти”, — сказав А.Парубій і закликав Конгрес запровадити пакет санкцій проти усіх компаній, які беруть участь у будівництві “Північного потоку-2”.

Також голова ВР наголосив, що цей проект є не економічним, а політичним, мета якого — “розв’язати собі руки в Україні і впливати на політику урядів Європи” через залежність від поставок газу.

Як повідомляв УНН, А.Парубій і спецпредставник США щодо України Курт Волкер обговорили залучення американського бізнесу до модернізації української ГТС.

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