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Парубій і Волкер обговорили залучення американського бізнесу до модернізації ГТС

Парубій і Волкер обговорили залучення американського бізнесу до модернізації ГТС

Київ • УНН

 • 9623 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та спецпредставник США з питань України Курт Волкер обговорили питання залучення американського бізнесу до модернізації української газотранспортної системи (ГТС). Про це голова парламенті написав у Twitter, передає УНН.

“Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію в Україні. А також питання залучення американського бізнесу до модернізації української ГТС, адже це питання не лише енергетики, а й питання безпеки”, — зазначив він.

Крім того, розповів Парубій, разом з головами парламентів Грузії, Литви і Молдови провели у Конгресі США конференцію на тему протидії російським гібридним загрозам, зокрема будівництву “Північного потоку-2”.

Як повідомляв УНН, командувач Нацгвардії України обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі.

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