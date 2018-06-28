Парубій і Волкер обговорили залучення американського бізнесу до модернізації ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій та спецпредставник США з питань України Курт Волкер обговорили питання залучення американського бізнесу до модернізації української газотранспортної системи (ГТС). Про це голова парламенті написав у Twitter, передає УНН.
“Під час зустрічі зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію в Україні. А також питання залучення американського бізнесу до модернізації української ГТС, адже це питання не лише енергетики, а й питання безпеки”, — зазначив він.
Крім того, розповів Парубій, разом з головами парламентів Грузії, Литви і Молдови провели у Конгресі США конференцію на тему протидії російським гібридним загрозам, зокрема будівництву “Північного потоку-2”.
Як повідомляв УНН, командувач Нацгвардії України обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі.