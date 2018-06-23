Командувач Нацгвардії України обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і роль Нацгвардії України в Операції об’єднаних сил, а також її взаємодію зі Збройними силами України. Аллеров і Волкер також обговорили практику інтеграції добровольчих батальйонів до складу Нацгвардії. “Ще однією темою став розвиток співробітництва Національної гвардії України з Національною гвардією Каліфорнії”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Командувач Нацгвардії Юрій Аллеров та Голова Національної поліції України Сергій Князєв взяли участь у Саміті глав поліцейських органів держав-членів ООН. Про це у своєму Twitter написав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.