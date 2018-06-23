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Командувач Нацгвардії України обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Командувач Нацгвардії України обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Під час офіційного візиту делегації України до Вашингтона пройшла зустріч командувача української Нацгвардією Юрія Аллерова з спецпредставником США з питань України Куртом Волкером. Про це йдеться в повідомленні на сайті Нацгвардії України, повідомляє УНН.

Сторони обговорили ситуацію на Донбасі і роль Нацгвардії України в Операції об’єднаних сил, а також її взаємодію зі Збройними силами України. Аллеров і Волкер також обговорили практику інтеграції добровольчих батальйонів до складу Нацгвардії. “Ще однією темою став розвиток співробітництва Національної гвардії України з Національною гвардією Каліфорнії”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Командувач Нацгвардії Юрій Аллеров та Голова Національної поліції України Сергій Князєв взяли участь у Саміті глав поліцейських органів держав-членів ООН. Про це у своєму Twitter написав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.

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