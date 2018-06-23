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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 98757 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 107681 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 123002 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 141760 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Командующий Нацгвардии Украины обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Командующий Нацгвардии Украины обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11234 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Во время официального визита делегации Украины в Вашингтон прошла встреча командующего Украинской Нацгвардией Юрия Аллерова с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацгвардии Украины, сообщает УНН.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и роль Нацгвардии Украины в Операции объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами Украины. Аллеров и Волкер также обсудили практику интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. “Еще одной темой стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев приняли участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН. Об этом в своем Twitter написал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

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