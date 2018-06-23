Командующий Нацгвардии Украины обсудил с Волкером ситуацию на Донбассе

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и роль Нацгвардии Украины в Операции объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами Украины. Аллеров и Волкер также обсудили практику интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии. “Еще одной темой стало развитие сотрудничества Национальной гвардии Украины с Национальной гвардией Калифорнии”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев приняли участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН. Об этом в своем Twitter написал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.