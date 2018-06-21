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Командувач Нацгвардії та Голова Нацполіції України взяли участь у Саміті ООН

Командувач Нацгвардії та Голова Нацполіції України взяли участь у Саміті ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Командувач Нацгвардії Юрій Аллеров та Голова Національної поліції України Сергій Князєв сьогодні беруть участь у Саміті глав поліцейських органів держав-членів ООН. Про це у своєму Twitter написав Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає УНН.

“Делегація України у складі Командувача Нацгвардії Ю. Аллерова та Голови Національної поліції С.Князєва бере участь у Саміті глав поліцейських органів держав-членів ООН”, — написав дипломат.

Крім того, в рамках саміту глава Нацполіції України провів двосторонні робочі зустрічі з Головним комендантом поліції Республіки Польща Ярославом Шимчиком, Головою поліції Південної Кореї Лі Чул-Сунгом, асистентом Комісара поліції Канади Паолою Доннеа та керівниками поліцейських відомств інших країн, а також керівництвом Департаменту поліції Нью-Йорка.

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"Українські правоохоронці готові взяти участь у миротворчих операціях, а за потреби – забезпечити навчання миротворців з урахуванням досвіду, здобутого за час конфлікту на сході України", - сказав Голова Національної поліції України Сергій Князєв під час зустрічі з начальником управління поліції ООН Департаменту миротворчих операцій Секретаріату ООН Луїсом Карільйо.

Напередодні пройшла робоча зустріч Князєва та Аллерова з Послом України при ООН в рамках візиту делегації українських правоохоронців до Сполучених Штатів Америки для участі у Другому саміті глав поліцейських відомств країн-членів ООН.

Делегація України у складі Командувача Нацгвардії Ю.Аллерова та Голови Національної поліції С.Князєва бере участь у Саміті глав поліцейських органів держав-членів ООН pic.twitter.com/Qy4t74aMUX

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 червня 2018 р.

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