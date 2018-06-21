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Командующий Нацгвардии и Глава Нацполиции Украины приняли участие в Саммите ООН

Командующий Нацгвардии и Глава Нацполиции Украины приняли участие в Саммите ООН

Киев  •  УНН

 • 11120 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Командующий Нацгвардии Юрий Аллеров и Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сегодня участвуют в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН. Об этом в своем Twitter написал Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает УНН.

"Делегация Украины в составе Командующего Нацгвардии Ю. Аллерова и Главы Национальной полиции С.Князева принимает участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН", - написал дипломат.

Кроме того, в рамках саммита глава Нацполиции Украины провел двусторонние рабочие встречи с Главным комендантом полиции Республики Польша Ярославом Шимчиком, Председателем полиции Южной Кореи Ли Чул-Сунгом, ассистентом Комиссара полиции Канады Паолой Доннеа и руководителями полицейских ведомств других стран, а также руководством Департамента полиции Нью-Йорка.

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"Украинские правоохранители готовы принять участие в миротворческих операциях, а при необходимости - обеспечить обучение миротворцев с учетом опыта, полученного за время конфликта на востоке Украины", - сказал Голова Национальной полиции Украины Сергей Князев во время встречи с начальником управления полиции ООН Департамента миротворческих операций Секретариата ООН Луисом Карильо.

Накануне прошла рабочая встреча Князева и Аллерова с Послом Украины при ООН в рамках визита делегации украинских правоохранителей в Соединенные Штаты Америки для участия во Втором саммите глав полицейских ведомств стран-членов ООН.

Делегация Украины в составе Командующего Нацгвардии Ю.Аллерова и Председателя Национальной полиции С.Князева принимает участие в Саммите глав полицейских органов государств-членов ООН pic.twitter.com/Qy4t74aMUX

- Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 21 июня 2018

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