Евросоюз продлил экономические санкции против России - Порошенко

"Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС по незыблемые единство и солидарность с Украиной", - сообщил Порошенко.

Также Порошенко лично поблагодарил Федерального канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку и объективную оценку ситуации на Донбассе.

"Слова особой благодарности Ангеле Меркель и президенту Эммануэлю Макрону за предоставленную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение Минских договоренностей", - отметил Президент.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины во время встречи в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном призвал ввести санкции против компаний, которые задействованы в строительстве "Северного потока-2".