Reuters дізналося про рішення саміту ЄС продовжити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Глави держав і урядів країн Євросоюзу ухвалили політичне рішення продовжити економічні санкції проти Росії на півроку. Про це повідомляє агентство Reuters зі посиланням на дипломатичне джерело, інформує УНН.
Санкції будуть продовжені ще на шість місяців, аж до кінця січня. ЄС продовжить підтримувати обмеження, введені на російський фінансовий та енергетичний сектор.
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Джерело ТАРС також підтвердило цю інформацію. “Була дуже коротка дискусія з Росії, Україні і мінським угодами, яка привела до політичного рішення про продовження санкцій на ще шість місяців”, — цитує агентство співрозмовника.
За словами джерела в Раді ЄС у кулуарах саміту, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон коротко поінформували лідерів країн ЄС про хід реалізації Мінських угод, до яких прив’язаний режим санкцій спільноти щодо РФ. “Було сказано, що ніяких змін немає. Відповідно, санкції продовжуються, режим санкцій залишається без змін”, — додав він.
Нагадаємо, про збереження санкцій проти Росії раніше заявив після зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним радник президента США Джон Болтон. Він підтвердив, що Вашингтон не змінює своєї позиції щодо обмежень проти Росії і вважає, що ЄС повинен залишити санкції у силі.