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Reuters узнало о решении саммита ЕС продлить санкции против России

Reuters узнало о решении саммита ЕС продлить санкции против России

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник, передает УНН.

Санкции будут продлены еще на шесть месяцев, до конца января. ЕС продолжит поддерживать ограничения, введенные на российский финансовый и энергетический сектор.

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Источник ТАСС также подтвердил эту информацию. “Была очень короткая дискуссия по России, Украине и Минским соглашениями, которая привела к политическому решению о продлении санкций еще на шесть месяцев”, — цитирует агентство собеседника.

По словам источника в Совете ЕС в кулуарах саммита, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации Минских соглашений, к которым привязан режим санкций сообщества по РФ. “Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продолжаются, режим санкций остается без изменений”, — добавил он.

Напомним, о сохранении санкций против России ранее заявил после встречи с российским президентом Владимиром Путиным советник президента США Джон Болтон. Он подтвердил, что Вашингтон не меняет своей позиции относительно ограничений против России и считает, что ЕС должен оставить санкции в силе.

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