Туск: лідери ЄС досягли міграційної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Глави держав і урядів 28 країн Євросоюзу досягли угоди щодо міграційної кризи. Про це за підсумками майже 15-годинних переговорів на саміті в Брюсселі повідомив глава Євроради Дональда Туск у своєму мікроблозі, передає УНН.
“Лідери ЄС домовилися з міграції”, — написав Туск у Twitter.
Раніше повідомлялося, що Франція, Італія, а також інші країни Європейського союзу домовилися по чернетці нової угоди про міграцію.
Як зазначалося, крім Італії та Франції чорнове угоду підтримали представники Мальти, Іспанії та Нідерландів.
При цьому також стало відомо, що Італія заблокувала підписання документа за підсумками саміту ЄС.