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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 29700 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 78522 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103897 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119291 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139203 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144537 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182736 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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Туск: лидеры ЕС достигли миграционного соглашения

Туск: лидеры ЕС достигли миграционного соглашения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису. Об этом по итогам почти 15-часовых переговоров на саммите в Брюсселе сообщил глава Евросовета Дональда Туск в своем микроблоге, передает УНН.

“Лидеры ЕС договорились по миграции”, — написал Туск в Twitter.

Ранее сообщалось, что Франция, Италия, а также другие страны Европейского союза договорились по черновику нового соглашения о миграции.

Как отмечалось, кроме Италии и Франции черновое соглашение поддержали представители Мальты, Испании и Нидерландов.

При этом также стало известно, что Италия заблокировала подписание документа по итогам саммита ЕС.

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