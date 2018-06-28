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Італія заблокувала підсумковий документ саміту ЄС

Італія заблокувала підсумковий документ саміту ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Італія заблокувала підсумковий документ саміту ЄС по всіх темах його офіційної повістки через розбіжності щодо вирішення міграційного кризи. Про це журналістам в кулуарах саміту повідомило джерело в делегації однієї з країн спільноти, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Італійський прем’єр-міністр сказав, що Італія не підписуватиме ніяких висновків саміту, поки не буде досягнута домовленість зі міграції”, — зазначило джерело. Пізніше ЄС офіційно підтвердив блокування Римом підсумкового документа саміту.

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Лідери ЄС повинні були підписати кілька частин підсумкового документа, включаючи частини зі торгівлі, відносин ЄС і США, питань безпеки. А голови Євроради та Єврокомісії Дональд Туск і Жан-Клод Юнкер повинні були провести прес-конференцію о 19:30 (19:30 за київським часом), однак журналістам у прес-залі оголосили, що вона переноситься. Як потім пояснило джерело, Туск і Юнкер не стали виходити до журналістів як раз через те, що положення саміту не підписані, тобто вони не можуть оголосити про рішення зустрічі.

“Один член Євросоюзу відмовився затверджувати усі підсумкові заяви саміту в повному обсязі, тому ніякі підсумкові документи поки не прийняті”, — повідомив представник Туска.

Нагадаємо, на неформальному саміті ЄС минулої неділі, 24 червня, Конте запропонував іншим учасникам зустрічі план зі подолання проблеми міграції, основна ідея якого полягає в перегляді та зміні правил ЄС щодо надання притулку, зокрема — скасування норми, згідно з якою біженці повинні реєструватись і клопотати про надання притулку в тій державі ЄС, до якої вони прибули. За словами Конте, під час переговорів у неділю багато партнерів по ЄС висловлювали Італії свою солідарність. Тому зараз, за словами італійського прем’єра, “настав дуже важливий день”. “Ми очікуємо, що за словами послідують дії”, — висловив надію Конте, слова якого наводить агенція AFP.

28 червня після прибуття на саміт Конте заявив, що Італія готова вдатися до використання вето, якщо фінальна угода щодо мігрантів на саміті ЄС у Брюсселі не буде її влаштовувати. Прем’єр додав, що протягом багатьох років Італія часто бачила прояв солідарності з боку партнерів по ЄС “тільки на словах”.

Раніше на міні-саміті Конте підтвердив, що головне завдання Риму — добитися перегляду Дублінської угод, згідно з якими обов’язки з прийому мігрантів лягають на країну, куди ті прибувають.

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