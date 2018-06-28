Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС

“Итальянский премьер-министр сказал, что Италия не будет подписывать никаких выводов саммита, пока не будет достигнута договоренность со миграции”, — отметил источник. Позже ЕС официально подтвердил блокирование Римом итогового документа саммита.

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Лидеры ЕС должны были подписать несколько частей итогового документа, включая части по торговле, отношениям ЕС и США, вопросам безопасности. А председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан-Клод Юнкер должны были провести пресс-конференцию в 19:30 (19:30 по киевскому), однако журналистам уже в пресс-зале объявили, что она переносится. Как затем пояснил источник, Туск и Юнкер не стали выходить к журналистам как раз из-за того, что заключения саммита не подписаны, то есть они не могут объявить о решениях встречи.

“Один член Евросоюза отказался утверждать все итоговое заявление саммита в полном объеме, поэтому пока никакие итоговые документы не приняты”, — сообщил представитель Туска.

Напомним, на неформальном саммите ЕС в минувшее воскресенье, 24 июня, Конте предложил другим участникам встречи план по преодолению проблемы миграции, основная идея которого заключается в просмотре и изменении правил ЕС о предоставлении убежища, в частности — отмена нормы, согласно которой беженцы должны регистрироваться и ходатайствовать о предоставлении убежища в том государстве ЕС, в которой они прибыли. По словам Конте, во время переговоров в воскресенье многие партнеры по ЕС выражали Италии свою солидарность. Поэтому сейчас, по словам итальянского премьера, “наступил очень важный день”. “Мы ожидаем, что по словам последуют действия”, — выразил надежду Конте, слова которого приводит агентство AFP.

28 июня после прибытия на саммит Конте заявил, что Италия готова прибегнуть к использованию вето, если финальное соглашение по мигрантов на саммите ЕС в Брюсселе не будет ее устраивать. Премьер добавил, что в течение многих лет Италия часто видела проявления солидарности со стороны партнеров по ЕС “только на словах”.

Ранее на мини-саммите Конте подтвердил, что главная задача Рима — добиться пересмотра Дублинского соглашений, согласно которым обязанности по приему мигрантов ложатся на страну, куда те прибывают.