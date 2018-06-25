Італія наказала гуманітарним суднам не рятувати мігрантів у морі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Уряд Італії повідомив гуманітарних суднам у Середземному морі, щоб вони не рятували біженців, незважаючи на отримання останнім часом шести сигналів лиха від перевізників мігрантів, які опинилися в морі у важкій ситуації, передає УНН з посиланням на The Independent.
Чиновники заявили, що судна, що перевозять людей з Північної Африки в Європу, були в лівійських водах і, отже, в сфері відповідальності Лівії.
Іспанська група допомоги, Proactiva Open Arms, яка мала кораблі в цьому районі, сказала, що їй було сказано не допомагати.
Нагадаємо, лідери ЄС, які в неділю провели міні-саміт, не досягнули широкої угоди з питання розселення біженців. При цьому ЗМІ заявили, що дискусії в основному стосувалися пропозиції прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, який відмовляється приймати більше мігрантів, які перетинають Середземне море.