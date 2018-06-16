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Італія закрила порти для ще двох кораблів з нелегальними мігрантами

Італія закрила порти для ще двох кораблів з нелегальними мігрантами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Італія закрила порти для ще двох неурядових організацій, які займаються порятунком мігрантів в Середземному морі. Про це в своєму Facebook заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, передає УНН

"В той час як Aquarius прямує до Іспанії, два інших судна, що належать до нідерландських неурядових організацій, відчалили від берегів Лівії в очікуванні на свій людський вантаж після того, як від нього відмовляться контрабандисти людей. Ці люди повинні знати, що Італія більше не хоче бути ланкою цього бізнесу підпільної міграції, і їм доведеться шукати інші порти", - заявив Сальвіні.

Нагадаємо, раніше уряд Італії закрив свої порти для кораблів з врятованими у Середземному морі біженцями, заявивши, що мігрантів має приймати Мальта. Франція засудила відмову сусідньої держави та звинуватила італійський уряд у "цинізмі" та попросила Рим переглянути свою позицію. Судно Aquarius з мігрантами погодилася прийняти Іспанія.

Згодом Франція заявила, що готова прийняти мігрантів із судна Aquarius, які відповідають критеріям надання права на притулок. 

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