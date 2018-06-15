Франція готова прийняти мігрантів зі судна Aquarius

Глава французького МЗС “привітав пропозицію Іспанії прийняти у порту Валенсії човни, які перевозять людей з Aquarius, поклавши тим самим кінець небезпечній гуманітарній ситуації”.

“Ле Дріан підтвердив, що французька влада готова надати підтримку Іспанії, беручи до Франції пасажирів Aquarius, які будуть відповідати критеріям надання права на притулок після того, як їх ситуацію розгляне Французьке агентство зі захисту біженців та осіб без громадянства (OFPRA)”, — відзначається в комюніке МЗС Франції.

“Обидва міністри визнали, що саміт Ради ЄС 28-29 червня має стати приводом для поглибленого обговорення міграційних питань”, — відзначили в МЗС. У зовнішньополітичному відомстві вказали, що ці проблеми вимагають “довгострокового і всеосяжної відповіді, яка охоплювала б як питання надання притулку, захисту кордонів, співпраці з третіми країнами, так і законну міграцію при дотриманні європейських цінностей”.

Нагадаємо, в неділю влада Італії не дала причалити судну неурядової організації SOS Mediterranee Aquarius, яке перевозило більше 600 врятованих мігрантів. Дана ситуація спровокувала виникнення дипломатичної напруженості між Італією і Францією.

Франція засудила відмову сусідньої держави та звинуватила італійський уряд у “цинізмі” та попросила Рим переглянути свою позицію, повідомляло раніше видання Reuters.

Під час брифінгу після засідання уряду Франції, представник уряду Бенжамін Гріво заявив, що президент Еммануель Макрон дав зрозуміти, що країна з найближчою береговою лінією до судна, що потерпіло лихо, несе відповідальність згідно з морським правом.

“Існує ступінь цинізму і безвідповідальності в поведінці уряду Італії щодо цієї драматичної гуманітарної ситуації”, — Гріво процитував Макрона напередодні.

Відомо, що на борту судна знаходилось 629 мігрантів, у тому числі 11 дітей та сім вагітних жінок. Вони в неділю застрягли у Середземному морі через відмову Італії та Мальти прийняти корабель. В результаті Aquarius погодилася прийняти Іспанія. Очікується, що судно прибуде в порт Валенсії у суботу або неділю.