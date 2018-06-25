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Италия приказала гуманитарным судам не спасать мигрантов в море

Италия приказала гуманитарным судам не спасать мигрантов в море

Киев  •  УНН

 • 9033 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Правительство Италии сообщило гуманитарным судам в Средиземном море, чтобы они не спасали беженцев, несмотря на получение в последнее время шести сообщений о бедствиях от оказавшихся в море в тяжелой ситуации перевозчиков мигрантов, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Чиновники заявили, что суда, перевозящие людей из Северной Африки в Европу, были в ливийских водах и, следовательно, в сфере ответственности Ливии.

Испанская группа помощи, Proactiva Open Arms, которая имела корабли в этом районе, сказала, что ей было сказано не помогать.

Напомним, лидеры ЕС, которые в воскресенье провели мини-саммит, не достигли широкого соглашения по вопросу расселения беженцев. При этом СМИ заявили, что дискуссии в основном касались предложения премьер-министра Италии Джузеппе Конте, который отказывается принимать больше мигрантов, пересекающих Средиземное море.

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