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Лідери ЄС не досягли широкої угоди щодо біженців

Лідери ЄС не досягли широкої угоди щодо біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Лідери ЄС, які в неділю провели міні-саміт, не досягли широкої угоди з питання розселення біженців, передає УНН з посиланням на Reuters.

Шістнадцять лідерів ЄС зустрілися на екстрених переговорах в Брюсселі в неділю, сподіваючись досягти угоди для саміту всіх 28 держав 28-29 червня.

Як зазначається, лідери країн ЄС будуть підтримувати подальше посилення своїх зовнішніх кордонів і давати більше грошей іноземним країнам, щоб люди не могли потрапляти до Європи по воді. Але вони не можуть домовитися про те, як розселити тих осіб, які змогли дістатися до Європи і шукають притулку, пише видання.

При цьому видання EURACTIV зазначає, що за результатами міні-саміту в неділю не було оголошено жодних результатів, але джерела заявили, що дискусії в основному стосувалися пропозиції прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, який відмовляється приймати більше мігрантів, які перетинають Середземне море.

Конте приїхав до Брюсселя з програмою з 10 пунктами під назвою "Європейська багаторівнева стратегія з міграції", яку він, як повідомляється, написав сам.

У плані, як зазначено, передбачаються центри захисту мігрантів в транзитних країнах, зміцнення зовнішніх кордонів ЄС, "подолання" Дублінської системи надання притулку, позбавлення від відповідальності першої країни, в яку прибули мігранти, і створення центрів захисту в більшій кількості країн (не лише в Італії та Іспанії).

При цьому канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала, що на саміті ЄС 28-29 червня навряд чи вдасться виробити широку угоду.

"Ми знаємо, що, на жаль, на засіданні Євроради у нас не буде вирішення проблеми міграції у повному обсязі", - цитує Меркель EURACTIV.

При цьому канцлер ФРН заявила, що буде шукати можливості укладання прямих угод з міграції з окремими державами ЄС.

"Будуть двосторонні і тристоронні угоди щодо того, як ми можемо допомогти один одному, а не завжди чекати всіх 28 членів", - цитує Меркель Reuters.

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