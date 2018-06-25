ЄС повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 63129 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 128023 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 111713 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 146043 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 113813 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 124127 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163941 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190443 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 302119 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167491 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 26443 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 32967 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 30623 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 29491 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 32041 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 22844 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 19109 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 146039 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 171856 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 302116 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 37569 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 55679 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 59853 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 57819 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71954 перегляди
Актуальне
ЄС повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території

ЄС повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території

Київ • УНН

 • 10453 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Євросоюз повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території, в суміжних країнах, заявив прем’єр-міністр Люксембургу Ксав’є Бетель під час неформального саміту 16 країн ЄС, інформує УНН.

“У нас сьогодні є лист про готовність Верховного комісаріату ООН із прав біженців взяти під свій нагляд центри зі прийому біженців поза межами Євросоюзу. Це відкриває для нас нові можливості по відкриттю таких центрів. Ми не обговорювали це раніше, оскільки раніше у нас не було таких гарантій”, — сказав Бетель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Меркель заявила, що біженці не повинні самі обирати місце проживання в Європі

Слід зазначити, що більш 1,65 млн офіційно зареєстрованих нелегальних мігрантів прибули до Євросоюзу з 2015 року по червень 2018 року, з них розселені з прикордонних країн ЄС лише близько 35 тис. осіб. Ці дані опублікувала Єврокомісія напередодні недільного неформального саміту.

“Кількість мігрантів Східно-Середземноморського маршруту (через Туреччину, Грецію і Балкани — прим. Ред.) в 2018 році скоротилося на 97% в порівнянні з 2015 роком”, — з такого підзаголовка починається розділ за статистикою прибуття мігрантів з Африки за останні три роки з моменту укладення в 2015 році угоди з Туреччиною про закриття кордону ЄС для прибуття мігрантів.

Сумарні цифри по всім трьом Середземноморським коридорах — Східному, Центральному, Західному — також демонструють значне скорочення потоку мігрантів, який склав 1,05 млн осіб у 2015 році, 374 тис. осіб у 2016 році, 184,7 тис. в 2017-му і 50,3 тис. — у першому півріччі 2018 року. В сумі це становить понад 1,65 млн осіб.

Питання про висилку нелегальних економічних мігрантів з країн ЄС стоїть ще гостріше: Єврокомісія не привела жодних цифр про кількість висланих з Євросоюзу нелегалів, яким відмовлено в наданні притулку. Все, чого вона змогла добитися — це забезпечити у взаємодії з ООН повернення додому близько 22 тис. біженців з Лівії, де вони перебували в очікуванні можливості відправитися в ЄС.

Іншими словами, тільки за офіційною статистикою Єврокомісії, в країнах ЄС з 2015 року з’явилося понад 1,6 млн невлаштованих мігрантів, які залишаються на території спільноти, і їх кількість продовжує зростати, хоча і повільніше, ніж на початку кризи у 2015 році.

Нагадаємо, глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.68
Bitcoin
$87,868.30
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,058.14
Ethereum
$2,067.05