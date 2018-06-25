ЄС повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території

“У нас сьогодні є лист про готовність Верховного комісаріату ООН із прав біженців взяти під свій нагляд центри зі прийому біженців поза межами Євросоюзу. Це відкриває для нас нові можливості по відкриттю таких центрів. Ми не обговорювали це раніше, оскільки раніше у нас не було таких гарантій”, — сказав Бетель.

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Слід зазначити, що більш 1,65 млн офіційно зареєстрованих нелегальних мігрантів прибули до Євросоюзу з 2015 року по червень 2018 року, з них розселені з прикордонних країн ЄС лише близько 35 тис. осіб. Ці дані опублікувала Єврокомісія напередодні недільного неформального саміту.

“Кількість мігрантів Східно-Середземноморського маршруту (через Туреччину, Грецію і Балкани — прим. Ред.) в 2018 році скоротилося на 97% в порівнянні з 2015 роком”, — з такого підзаголовка починається розділ за статистикою прибуття мігрантів з Африки за останні три роки з моменту укладення в 2015 році угоди з Туреччиною про закриття кордону ЄС для прибуття мігрантів.

Сумарні цифри по всім трьом Середземноморським коридорах — Східному, Центральному, Західному — також демонструють значне скорочення потоку мігрантів, який склав 1,05 млн осіб у 2015 році, 374 тис. осіб у 2016 році, 184,7 тис. в 2017-му і 50,3 тис. — у першому півріччі 2018 року. В сумі це становить понад 1,65 млн осіб.

Питання про висилку нелегальних економічних мігрантів з країн ЄС стоїть ще гостріше: Єврокомісія не привела жодних цифр про кількість висланих з Євросоюзу нелегалів, яким відмовлено в наданні притулку. Все, чого вона змогла добитися — це забезпечити у взаємодії з ООН повернення додому близько 22 тис. біженців з Лівії, де вони перебували в очікуванні можливості відправитися в ЄС.

Іншими словами, тільки за офіційною статистикою Єврокомісії, в країнах ЄС з 2015 року з’явилося понад 1,6 млн невлаштованих мігрантів, які залишаються на території спільноти, і їх кількість продовжує зростати, хоча і повільніше, ніж на початку кризи у 2015 році.

Нагадаємо, глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня.