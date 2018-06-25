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ЕС должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории

ЕС должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории

Киев  •  УНН

 • 10453 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Евросоюз должен начать создавать центры приема мигрантов под эгидой ООН за пределами своей территории, в сопредельных странах, заявил премьер-министр Люксембурга Беттель во время неформального саммита 16 стран ЕС, передает УНН.

“У нас сегодня есть информация о готовности Верховного комиссариата ООН по правам беженцев взять под свой надзор центры с приема беженцев за пределами Евросоюза. Это открывает для нас новые возможности по открытию таких центров. Мы не обсуждали это раньше, поскольку раньше у нас не было таких гарантий”, — сказал Бетель.

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Следует отметить, что более 1,65 млн официально зарегистрированных нелегальных мигрантов прибыли в Евросоюз с 2015 года по июнь 2018 года, из них расселены из приграничных стран ЕС лишь около 35 тыс. Человек. Эти данные опубликовала Еврокомиссия накануне воскресного неформального саммита.

“Количество мигрантов Восточно-Средиземноморского маршрута (через Турцию, Грецию и Балканы — прим. Ред.) в 2018 году сократилось на 97% по сравнению с 2015 годом”, — с такого подзаголовка начинается раздел по статистике прибытия мигрантов из Африки за последние три года с момента заключения в 2015 году соглашения с Турцией о закрытии границы ЕС для прибытия мигрантов.

Суммарные цифры по всем трем Средиземноморским коридорах — Восточном, Центральном, Западном — также демонстрируют значительное сокращение потока мигрантов, который составил 1,05 млн человек в 2015 году, 374 тыс. человек в 2016 году, 184,7 тыс. в 2017-м и 50,3 тыс. — в первом полугодии 2018 года. В сумме это составляет более 1,65 млн человек.

Вопрос о высылке нелегальных экономических мигрантов из стран ЕС стоит еще острее: Еврокомиссия не привела никаких цифр о количестве высланных из Евросоюза нелегалов, которым отказано в предоставлении убежища. Все, чего она смогла добиться — это обеспечить во взаимодействии с ООН возвращения домой около 22 тыс. беженцев из Ливии, где они находились в ожидании возможности отправиться в ЕС.

Иными словами, только по официальной статистике Еврокомиссии, в странах ЕС с 2015 года появилось более 1,6 млн неустроенных мигрантов, которые остаются на территории сообщества, и их количество продолжает расти, хотя и медленнее, чем в начале кризиса в 2015 году.

Напомним, главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня.

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