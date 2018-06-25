Меркель заявила, що біженці не повинні самі обирати місце проживання в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Мігранти, які прибувають до Європи, не повинні самі вибирати, в якій країні вони подають заявку на отримання статусу біженця. Це повинні визначати загальні правила, заявила в неділю канцлерка Німеччини Ангела Меркель після закінчення неформального саміту 16 країн ЄС, інформує УНН.
“Не можна залишати на самоті ті країни, в які прибувають біженці. Це означало б, що вони залишаються один на один з проблемами, — сказала канцлерка. — З іншого боку, контрабандисти і біженці не повинні самі вибирати, в який з європейських країні буде оброблятися їх клопотання. Які у кого обов’язки, повинні визначати ми”.
Відповідно до правил, які діяли до міграційного кризи в Європі, реєструвати і розміщувати у себе біженців повинна була та країна ЄС, куди іноземець прибув раніше. Німеччина свого часу перестала застосовувати дані правила до сирійців, які опинилися в Угорщині, і дозволила їм пройти на свою територію. Меркель називала це рішення “гуманітарних імперативом”, оскільки країни на зовнішніх кордонах євроспільноти не справлялися з напливом іноземців.
Канцлер ФРН також зазначила, що роботу відомства Євросоюзу з контролю кордонів Frontex слід зміцнити і розширити.
“Ми сходимося на думці, що Frontex повинен бути посилений, причому швидко, і, можливо, слід розширити мандат (роботи агентства — прим. Ред.)”, — зазначила Меркель.
Як раніше повідомляв УНН, напередодні розширення мандата для Frontex вимагав Канцлер Австрії Себастьян Курц та міністр оборони Маріо Кунасек. На думку останнього, це необхідно для того, щоб зовнішні кордони ЄС могли захищати у тому числі поліцейські і військовослужбовці.
Нагадаємо, глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня.