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Заходи зі контролю кордонів можуть затвердити на саміті лідерів ЄС 28-29 червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після завершення екстреного саміту 16 з 28 країн ЄС з міграції, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“У нас відбулася корисна зустріч. Якщо ми будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, ми можемо досягти домовленості щодо контролю зовнішніх кордонів. Вона необхідна, щоб зберегти Шенген, відкриті внутрішні кордони”, — сказав політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Євросоюз за 4 роки прибуло понад 1,65 млн нелегальних мігрантів

Шарль Мішель підкреслив, що всі учасники зустрічі підтримали розширення роботи поза межами ЄС зі суміжними країнами для забезпечення кращого контролю міграції, зокрема, зі створення таборів прийому і фільтрації біженців за межами Євросоюзу.

Нагадаємо, не дивлячись на те, що більшість з учасників надзвичайного саміту Єс щодо біженців підтримує однакові ідеї, спільного рішення так і не змогли знайти. Про це заявив у неділю прем’єр Іспанії Педро Санчес, залишаючи зустріч.

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