Заходи зі контролю кордонів можуть затвердити на саміті лідерів ЄС 28-29 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Глави держав і урядів ЄС можуть досягти домовленості про посилення контролю зовнішніх кордонів Євросоюзу заради збереження Шенгену на саміті 28-29 червня. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель після завершення екстреного саміту 16 з 28 країн ЄС з міграції, інформує УНН з посиланням на ТАРС.
“У нас відбулася корисна зустріч. Якщо ми будемо продовжувати рухатися в цьому напрямку, ми можемо досягти домовленості щодо контролю зовнішніх кордонів. Вона необхідна, щоб зберегти Шенген, відкриті внутрішні кордони”, — сказав політик.
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Шарль Мішель підкреслив, що всі учасники зустрічі підтримали розширення роботи поза межами ЄС зі суміжними країнами для забезпечення кращого контролю міграції, зокрема, зі створення таборів прийому і фільтрації біженців за межами Євросоюзу.
Нагадаємо, не дивлячись на те, що більшість з учасників надзвичайного саміту Єс щодо біженців підтримує однакові ідеї, спільного рішення так і не змогли знайти. Про це заявив у неділю прем’єр Іспанії Педро Санчес, залишаючи зустріч.