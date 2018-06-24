Надзвичайний саміт ЄС щодо біженців: рішення не знайдене

"Ні, ми не досягли ніяких практичних домовленостей (лідери 16 країн - ред.). Є тільки загальне розуміння, що відповідь на виклики міграції повинна бути тільки загальноєвропейською. Ми всі змогли викласти свої позиції", - сказав він.



За інформацією видання Spiegel, канцлер ФРН Ангела Меркель також заявила, що не буде ніякої спільної заяви відносно результатів саміту.



Більше того, вона вважає, що проблеми біженців повинні вирішитися шляхом угод між окремими країнами.



"Мова йде про двосторонні або тристоронні угоди для взаємної вигоди. З цим підходом не потрібно, як зазвичай, щоб всі 28 країн ЄС підтримали рішення", - сказала Меркель.



Як повідомляв УНН, більше 1,65 млн офіційно зареєстрованих нелегальних мігрантів прибули в Євросоюз з 2015 року по червень 2018 року, з них розселені з прикордонних країн ЄС лише близько 35 тис. чоловік.



Раніше, учасники надзвичайного саміту ЄС щодо біженців виклали свої ідеї стосовно вирішення порблеми.