У Євросоюз за 4 роки прибуло понад 1,65 млн нелегальних мігрантів

Сумарні цифри по всім трьом Середземноморським коридорам (Східному, Центральному, Західному - ред.) демонструють значне скорочення потоку мігрантів, який склав 1,05 млн осіб у 2015 році, 374 тис. чоловік в 2016 році, 184,7 тис. - у 2017 і 50,3 тис. - в першому півріччі 2018 року. В сумі це становить понад 1,65 млн осіб.

За своїми квотами ЄС зміг розселити трохи більше 2% від усіх прибулих та офіційно зареєстрованих нелегалів.

Єврокомісія змогла повернути додому лише близько 22 тис. біженців з Лівії.



Крім того прем'єр Люксембургу Ксав'є Бетель після прибуття на неформальний саміт 16 країн ЄС, скликаний Єврокомісією для обговорення міграційного кризи, заявив, що Євросоюз повинен почати створювати центри прийому мігрантів під егідою ООН за межами своєї території, в суміжних країнах.

"Ми повинні зробити так, щоб люди, які звертаються за притулком в тій чи іншій країні, там і залишалися. Біженці не можуть самі вибирати собі країну, де потім подавати заяву. І в цьому, я думаю, ми всі повинні бути єдині", - зазначив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Європейський союз (ЄС) повинен закрити свої зовнішні кордони, забезпечивши переміщення мігрантів тільки через прикордонні КПП, і вести активну роботу з третіми державами, які могли б прийняти біженців. Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов.

Італійський уряд в свою чергу підготував документ під назвою "Багаторівнева європейська стратегія" з міграційної політики, яка буде представлена ​​партнерам по Європейському союзу (ЄС). Про це оголосив у неділю прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

За словами Конте, в цій стратегії вказуються 10 завдань, вирішення яких актуально з урахуванням існуючих зараз в Європі умов, коли на певні країни, включаючи Італію, лягає основний тягар по прийому мігрантів.



"Я вам гарантую, що підхід до теми (міграціі- ред.) зазнає кардинальних змін", - сказав Конте.

За його словами, італійська стратегія передбачає "структурне рішення проблеми, як того вимагають громадяни".

Він також підтвердив, що головне завдання Риму - добитися перегляду Дублінської угод, згідно з якими обов'язки з прийому мігрантів лягають на країну, куди вони прибувають.



Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що міграційна криза в ЄС переросла в політичну і додав, що Європа з 2015 року відчувала і продовжує відчувати сильний тиск з боку міграційних потоків.

"На мій погляд, слід дотримуватися простих і чітких рішень для врегулювання кризи", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, глави держав і урядів більшості країн Євросоюзу зберуться в неділю в Брюсселі, щоб в черговий раз спробувати врегулювати міграційну кризу. Зараз це одна з найгостріших проблем ЄС, в тому числі стала причиною виходу з товариства Великобританії (Brexit).