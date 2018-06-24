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Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по вопросам миграции в Брюсселе

Лидеры стран Евросоюза проведут экстренный саммит по вопросам миграции в Брюсселе

Киев  •  УНН

 • 11464 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Главы государств и правительств большинства стран Евросоюза соберутся в воскресенье в Брюсселе, чтобы в очередной раз попытаться урегулировать миграционную кризис. Сейчас это одна из самых острых проблем ЕС, в том числе стала причиной выхода из общества Великобритании (Brexit), передает УНН со ссылкой на материалы институтов ЕС.

Экстренный мини-саммит созвал глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, пригласив на встречу лидеров стран, которые “заинтересованы в поиске путей урегулирования” кризиса беженцев в преддверии предстоящего планового саммита ЕС 28-29 июня.

“Я созываю неформальную рабочую встречу по миграции и проблемам убежища в Брюсселе в воскресенье, чтобы проработать эти вопросы с группой глав государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии (планового) саммита ЕС (28-29 июня) в Брюсселе”, — заявил Юнкер 20 июня, вызвав сразу же много вопросов относительно участников мини-саммита. Официальные лица ряда стран, а также журналисты возмущались формулировке “группа глав”, так как обычно на любой саммит ЕС — плановый или экстренный — приглашаются все лидеры без исключения.

На это Еврокомиссия заявила, что на данный саммит официальных приглашений нет. “Письменных приглашений не было. Приглашены все, кто заинтересован в поиске решения в преддверии саммита ЕС 28-29 июня. Сначала у нас было восемь стран в списке (участников), сейчас — 16”, — сказал журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

По данным европейских источников, в саммите примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии — стран, на которые приходится основная тяжесть приема, транзита и размещения мигрантов.

Как сообщал УНН, Макрон поддержал идею санкций к тем государствам-членам ЕС, которые не желают принимать беженцев.

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