Лідери країн Євросоюзу проведуть екстрений саміт з питань міграції в Брюсселі

Екстрений міні-саміт скликав голова Єврокомісії (ЄК) Жан-Клод Юнкер, запросивши на зустріч лідерів країн, які “зацікавлені в пошуку шляхів врегулювання” кризи біженців напередодні майбутнього планового саміту ЄС 28-29 червня.

“Я скликаю неформальну робочу зустріч з міграції та проблем притулку в Брюсселі в неділю, щоб опрацювати ці питання з групою голів держав і урядів, зацікавлених у виробленні європейських рішень напередодні (планового) саміту ЄС (28-29 червня) в Брюсселі”, — заявив Юнкер 20 червня, викликавши відразу ж багато питань щодо учасників міні-саміту. Офіційні особи ряду країн, а також журналісти обурювалися формулюванням “група голів”, так як зазвичай на будь-який саміт ЄС — плановий або екстрений — запрошуються всі лідери без винятку.

На це Єврокомісія заявила, що на даний саміт офіційних запрошень немає. “Письмових запрошень не було. Запрошені всі, хто зацікавлений в пошуку рішення напередодні саміту ЄС 28-29 червня. Спочатку у нас було вісім країн в списку (учасників), зараз — 16”, — сказав журналістам у Брюсселі представник ЄК.

За даними європейських джерел, в саміті візьмуть участь лідери Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Греції, Австрії та Болгарії — країн, на які припадає основний тягар прийому, транзиту і розміщення мігрантів.

Як повідомляв УНН, Макрон підтримав ідею санкцій до тих держав-членів ЄС, які не бажають приймати біженців.