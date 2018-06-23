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Макрон підтримав ідею санкцій до тих держав-членів ЄС, які не бажають приймати біженців

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон підтримує запровадження фінансових санкцій проти країн, які відмовляються приймати прохачів притулку. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання La Provence.

Про це він заявив під час прес-конференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

“Не може бути так, щоб країни, які значною мірою виграють від солідарності ЄС, масово заявляли про національний егоїзм, коли мова стосується теми міграції”, — заявив президент Франції.

Як відомо, до країн, які категорично відмовляються приймати шукачів притулку відповідно до визначених квот ЄС, належать держави “Вишеградської четвірки”: Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина.

Як повідомляв УНН, Європейський союз (ЄС) введе відповідні обмеження, якщо Вашингтон встановить мита в розмірі 20% на автомобілі, що імпортуються з країн ЄС.

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