Макрон поддержал идею санкций до тех государств-членов ЕС, которые не желают принимать беженцев

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

“Не может быть так, чтобы страны, которые в значительной степени выигрывают от солидарности ЕС, массово заявляли о национальном эгоизме, когда речь касается темы миграции”, — заявил президент Франции.

Как известно, в страны, которые категорически отказываются принимать искателей убежища в соответствии с определенными квотами ЕС, относятся государства “Вышеградской четверки”: Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

Как сообщал УНН, Европейский союз (ЕС) введет соответствующие ограничения, если Вашингтон установит пошлины в размере 20% на автомобили, импортируемые из стран ЕС.