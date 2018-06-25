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Меры по контролю границ могут утвердить на саммите лидеров ЕС 28-29 июня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения экстренного саммита 16 из 28 стран ЕС по миграции, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

“У нас состоялась полезная встреча. Если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, мы можем достичь договоренности по контролю внешних границ. Она необходима, чтобы сохранить Шенген, открытые внутренние границы”, — сказал политик.

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Шарль Мишель подчеркнул, что все участники встречи поддержали расширение работы за пределами ЕС с сопредельными странами для обеспечения лучшего контроля миграции, в частности, по созданию лагерей приема и фильтрации беженцев за пределами Евросоюза.

Напомним, несмотря на то, что большинство из участников чрезвычайного саммита ЕС по беженцев поддерживает одинаковые идеи, общего решения так и не смогли найти. Об этом заявил в воскресенье премьер Испании Педро Санчес, оставляя встречу.

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