Москва і Вашингтон не очікують "великої угоди" від саміту Путіна з Трампом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Американські чиновники сумніваються в тому, що майбутній саміт президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна, який має пройти в липні, приведе до будь-яких серйозних змін у відносинах двох країн, передає УНН з посиланням на Financial Times.

Радник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон повинен скласти план порядку денного очікуваної зустрічі під час переговорів з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а потім з самим Путіним у Москві в середу.

За словами високопоставленого російського чиновника, саміт відбудеться після візиту Трампа до Великої Британії 13 липня.

Всупереч попереднім очікуванням, що лідери можуть зустрітися в Австрії, обидві сторони досягли попередньої домовленості про іншу країну, яка логістично є зручнішою, сказав чиновник.

Хоча саміт з Трампом буде досягненням для Путіна, тому що Росія шукала такої можливості протягом 18 місяців, Кремль навряд чи вийде з неї тріумфатором, пише видання.

Очікування прориву у відносинах, як зазначається, - невеликі, як у Москви, так і в Вашингтона.

Американські чиновники сумніваються в тому, що президент може укласти яку-небудь "велику угоду" з Росією, але деякі з них відзначають перспективу зусиль, спрямованих на послаблення напруженості, що може статися у результаті зустрічі лідерів віч-на-віч.

"Трамп послідовно пом'якшував удари і дуже, дуже не хотів критикувати Путіна. Я думаю, що порядок денний швидше в тому, щоб створити побільше шуму, а не в тому, щоб спробувати досягти зрушень з мертвої точки в окремих сферах відносин між Росією і США", - заявив колишній директор ради нацбезпеки США з питань Росії Ендрю Вайсс.

Ця оцінка відображає і очікування в Кремлі. "Я не думаю, що ми зможемо досягти угоди, яка буде проривом - це скоріше демонстрація", - сказало джерело видання в Кремлі.

У Кремлі очікують, що обидва лідери обговорять питання України, Сирії, Північної Кореї та контроль над озброєннями, проте не сподіваються на бодай мінімальні домовленості у хоч якійсь з цих областей.

"Трамп може піти на псевдоугоду, яка буде здаватися важливою. У якій ми отримаємо незрозумілі обіцянки Путіна (щодо України - ред.) в обмін на одностороннє ослаблення санкцій, і/або навмисну спробу США нашкодити саміту НАТО, Путіну можуть запропонувати працювати разом в області безпеки за рамками НАТО", - зазначив колишній високопоставлений співробітник держдепу США Деніел Фрід.

Експерти вважають, що однією з основних тем зустрічі буде ядерне роззброєння, це підтверджують і в російському МЗС, але діалог на цю тему можливий, лише якщо сторони довіряють один одному, а такого рівня довіри між США і Росією зараз немає.

"Нам знадобився б занадто високий рівень довіри... Зараз такої довіри немає і в помині", -зазначило джерело в Кремлі.

Нагадаємо, Білий дім розглядає Гельсінкі для майбутньої зустрічі Трампа з Путіним.

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