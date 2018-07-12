Путін продовжив контрсанкціі проти ЄС, США і ряду інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Президент РФ Володимир Путін продовжив дію заходів у відповідь на введені низкою країн санкції на 2019 рік. Відповідний указ глави держави опублікований на офіційному порталі правової інформації, передає УНН.
"Продовжити з 1 січня по 31 грудня 2019 року дію окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента Російської Федерації від 6 серпня 2014 року № 560 ...", - йдеться в тексті документа.
Уряду доручено забезпечити виконання відповідних заходів і "при необхідності вносити пропозиції про зміну ... терміну дії окремих спеціальних економічних заходів".
Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".
Нагадаємо, 30 травня Рада федерації РФ схвалила законопроект про контрсанкціі під назвою "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".