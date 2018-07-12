Путін продовжив контрсанкціі проти ЄС, США і ряду інших країн

"Продовжити з 1 січня по 31 грудня 2019 року дію окремих спеціальних економічних заходів, передбачених указом президента Російської Федерації від 6 серпня 2014 року № 560 ...", - йдеться в тексті документа.



Уряду доручено забезпечити виконання відповідних заходів і "при необхідності вносити пропозиції про зміну ... терміну дії окремих спеціальних економічних заходів".

Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".



Нагадаємо, 30 травня Рада федерації РФ схвалила законопроект про контрсанкціі під назвою "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав".