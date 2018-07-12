Путин продлил контрсанкции против ЕС, США и ряда других стран

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 ...", - говорится в тексте документа.



Правительству поручено обеспечить выполнение соответствующих мер и "при необходимости вносить предложения об изменении ... срока действия отдельных специальных экономических мер".

Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".



Напомним, 30 мая Совет федерации РФ одобрил законопроект о контрсанкции под названием "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".