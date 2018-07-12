Путин продлил контрсанкции против ЕС, США и ряда других стран
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Президент РФ Владимир Путин продлил действие ответных мер на введенные рядом стран санкции на 2019 год. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации, передает УНН.
"Продлить с 1 января по 31 декабря 2019 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 ...", - говорится в тексте документа.
Правительству поручено обеспечить выполнение соответствующих мер и "при необходимости вносить предложения об изменении ... срока действия отдельных специальных экономических мер".
Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".
Напомним, 30 мая Совет федерации РФ одобрил законопроект о контрсанкции под названием "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".