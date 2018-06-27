В РФ не исключили продолжения контрсанкций на 2019 год

"Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров, они сохраняют силу и, с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период - я в данном случае имею в виду 2019 год",- заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли.



Глава правительства также сообщил, что РФ планирует принять ответные меры на введение США пошлин на сталь и алюминий.



"Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения", - сказал Медведев.



Как сообщал УНН, президент РФ Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств".