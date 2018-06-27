В РФ не виключили продовження контрсанкцій на 2019 рік

"Як відомо, нами введені відповідні обмежувальні заходи відносно ряду країн за окремими категоріями товарів, вони зберігають силу і, з урахуванням раніше прийнятих рішень в Євросоюзі, в деяких інших країнах, нам потрібно буде розглянути питання про продовження цих заходів на наступний період - я в даному випадку маю на увазі 2019 рік ", - заявив прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв на нараді з питань міжнародної торгівлі.



Глава уряду також повідомив, що РФ планує вжити заходів у відповідь на введення США мита на сталь і алюміній.



"Відповідні кроки вже були зроблені країнами Євросоюзу, Китайською Народною Республікою. І нам потрібно подумати про введення заходів у відповідь, прошу Мінекономрозвитку підготувати відповідні пропозиції", - сказав Медведєв.



Як повідомляв УНН, президент РФ Володимир Путін підписав закон "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та інших іноземних держав" .