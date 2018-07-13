У НАТО закликали Україну вирішити мовне питання з Угорщиною

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У НАТО розраховують, що Україна і Угорщина зроблять кроки, щоб вирішити свої розбіжності щодо закону про освіту. Про це сказав глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков, відповідаючи на питання кореспондента УНН.

“Звичайно, Угорщина є партнером, якого дуже цінують у НАТО, а Україна — один з вкрай цінованих і найближчих партнерів. Отже, я думаю, в інтересах всіх сторін — побачити вирішення цієї ситуації. Ми розраховуємо, що обидві країни зроблять кроки, щоб вирішити цю ситуацію. Я думаю, більш важливим є те, що була така змога — провести зустріч між лідерами держав альянсу і Україною на саміті, а також те, що було зроблено, оприлюднено запис того, що було обговорено на цій зустрічі. Тож я думаю, що позиція Альянсу щодо закону про освіту залишається незмінною. Союзники закликають Україну до повної імплементації рекомендацій і висновків Венеційської комісії”, — сказав Вінніков, відповідаючи на питання журналіста, чи має НАТО намір реагувати на блокування Угорщиною проведення Комісії Україна-НАТО на найвищому рівні.

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Це було також ще раз підтверджено в спільному комюніке після завершення саміту в Брюсселі, додав він.

“Україна публічно підтвердила, що зробить це, і ми тепер чекаємо на подальші кроки і на вирішення цієї ситуації. В цілому повага до прав людини, включно до національних меншин, залишається одним з ключових положень демократичної держави, і тож саме тому ми вважаємо це важливим, щоб Україна вирішила ці проблеми”, — сказав представник Альянсу.

Щодо того, чи є НАТО компетентним органом у вирішенні освітніх питань, Віннніков зазначив, що принципом Альянсу є солідарність усіх його членів.

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“Ми не є експертами з освіти, ми не експерти щодо справ меншин, але, як я казав, принаймні один союзник НАТО бачить в цьому проблему, а отже, як ми і уточнили в комюніке, ми закликаємо Україну вирішити цю проблему”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, уряд Угорщини закликав країни НАТО переглянути політику щодо Києва. За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, Україна "не поважає права угорської меншини на Закарпатті і не виконує свої зобов'язання перед міжнародними організаціями.

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