В НАТО призвали Украину решить языковой вопрос с Венгрией

"Конечно, Венгрия является партнером, которого очень ценят в НАТО, а Украина - один из крайне ценимых и ближайших партнеров. Поэтому, я думаю, в интересах всех сторон - увидеть решение этой ситуации. Мы рассчитываем, что обе страны предпримут шаги, чтобы решить эту ситуацию. Я думаю, более важным является то, что была такая возможность - провести встречу между лидерами государств альянса и Украины на саммите, а также то, что было сделано, обнародовано запись того, что обсуждалось на этой встрече. Так что я думаю, что позиция Альянса по закону об образовании остается неизменной. Союзники призывают Украину к полной имплементации рекомендаций и выводов Венецианской комиссии", - сказал Винников, отвечая на вопрос журналиста, намерено ли НАТО реагировать на блокирование Венгрией проведения Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне.

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Это было также еще раз подтверждено в совместном коммюнике после завершения саммита в Брюсселе, добавил он.

"Украина публично подтвердила, что сделает это, и мы теперь ждем дальнейших шагов и для решения этой ситуации. В целом уважение к правам человека, вплоть до национальных меньшинств, остается одним из ключевых положений демократического государства, и поэтому именно поэтому мы считаем это важным, чтобы Украина решила эти проблемы", - сказал представитель Альянса.

Относительно того, является ли НАТО компетентным органом в решении образовательных вопросов, Виннников отметил, что принципом Альянса является солидарность всех его членов.

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"Мы не являемся экспертами по образованию, мы не эксперты по делам меньшинств, но, как я говорил, если по крайней мере один союзник НАТО видит в этом проблему, то, как мы и уточнили в коммюнике, мы призываем Украину решить эту проблему", - сказал он.

Как сообщал УНН, правительство Венгрии призвал страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина "не уважает права венгерского меньшинства в Закарпатье и не выполняет свои обязательства перед международными организациями.