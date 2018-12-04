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Університет Сороса виселяють з Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Центрально-Європейський університет (ЦЄУ) в Угорщині, заснований за підтримки мільярдера Джорджа Сороса, заявив, що його змушують покинути країну, передає УНН з посиланням на Голос Америки.

Університет Сороса виселяють з Угорщини

"ЦЄУ виганяють з країни", - заявив у понеділок ректор університету Майкл Ігнатьєв, назвавши ситуацію "необгрунтованим виселенням".

Університет заснований у 1991 році і отримав акредитацію в Нью-Йорку, перебуває у підвішеному стані вже більше року, з тих пір, як в Угорщині змінили законодавство, що регулює діяльність іноземних університетів.

Критики угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана переконані, що закон був націлений саме проти ЦЄУ.

"Це безпрецедентна ситуація. Американський інститут витісняють з країни, яка є союзником по НАТО", - підкреслив Ігнатьєв.

Університет заявляє, що збереже свій кампус у Будапешті, однак акредитовані у США програми будуть перенесені до Відня.

Сполучені Штати висловили розчарування рішенням угорського керівництва.

Раніше студенти провели у Будапешті мітинг за збереження університету Сороса.

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