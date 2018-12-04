Университет Сороса выселяют из Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Центрально-Европейский университет (ЦЕУ) в Венгрии, основанный при поддержке миллиардера Джорджа Сороса, заявил, что его вынуждают покинуть страну, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"ЦЕУ выгоняют из страны", - заявил у понедельник ректор университета Майкл Игнатьев, назвав ситуацию "необоснованным выселением".
Университет, основанный в 1991 году и получивший аккредитацию в Нью-Йорке, находится в подвешенном состоянии уже больше года, с тех пор, как в Венгрии изменили законодательство, регулирующее деятельность иностранных университетов.
Критики венгерского премьер-министра Виктора Орбана убеждены, что закон был нацелен именно против ЦЕУ.
"Это беспрецедентная ситуация. Американский институт вытесняют из страны, которая является союзником по НАТО", – подчеркнул Игнатьев.
Университет заявляет, что сохранит свой кампус в Будапеште, однако аккредитованные в США программы будут перенесены в Вену.
Соединенные Штаты выразили разочарование решением венгерского руководства.
Ранее студенты провели в Будапеште митинг за сохранение университета Сороса.