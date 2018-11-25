Студенти провели у Будапешті мітинг за збереження університету Сороса

Центральноєвропейський університет (CEU) оголосив, що переїде до Відня, якщо уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана не погодиться до 1 грудня забезпечити правову основу для продовження діяльності університету в Угорщині. На вулицы вийшли студенти та пересічні громадяни.

Учасники мітингу наголосили, що понад 3500 випускників університету працюють лише в Угорщині.

Нагадаємо, раніше уряд Угорщини звинуватив Сороса в намірах знищити європейську цивілізацію, наповнивши континент іммігрантами. Сорос заявив, що його підтримка біженців є частиною гуманітарної місії.

У лютому уряд Угорщини вніс до парламент законопроект, яке дозволив би міністру внутрішніх справ заборонити неурядові організації. У кабінеті міністрів заявили, що НПО підтримують мігрантів і становлять “ризик національній безпеці”. Під загрозою в тому числі опинилася діяльність організації Сороса.

Фонд Сороса — благодійна організація міжнародного фінансиста і філантропа Джорджа Сороса з’явився в Угорщині у 1984 році. Організація була заснована в США в 1979 році. Сьогодні фонд веде діяльність по всьому світу через мережу з більш ніж 30 підрозділів. Ініціює і підтримує програми в галузі освіти, культури та мистецтва, охорони здоров’я, громадських ініціатив.

Назву для фонду мільярдер взяв з книги філософа і соціолога Карла Поппера “Відкрите суспільство і його вороги” (1945). Сорос є шанувальником ідей Поппера і називає його одним зі своїх “вчителів" і "захисником демократії”.

87-річний Джордж Сорос входить до рейтингу найбагатших людей планети. За рейтингом “Форбса”, його активи складають 20 мільярдів доларів і він займає 22-у позицію. Фінансист родом з Угорщини, а в 1956 році переїхав до Лондона і став заробляти на біржі. Його благодійні фонди працюють як мінімум в 25 країнах. В Україні представництво фонду Сороса “Відродження” діє з 1999 року.

Представництва Фонду не раз ставили жервами звинувачень в нав'язуванні певної ідеології і навіть в шпигунстві.