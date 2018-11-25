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Студенты провели в Будапеште митинг за сохранение университета Сороса

Студенты провели в Будапеште митинг за сохранение университета Сороса

Киев  •  УНН

 • 10394 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В столице Венгрии тысячи людей вышли на митинг в поддержку Восточноевропейского университета основанного американским миллиардером Джорджем Соросом, который из-за законодательных изменений вынужден покинуть страну. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Центрально университет (CEU) объявил, что переедет в Вену, если правительство премьер-министра Виктора Орбана не согласится до 1 декабря обеспечить правовую основу для продолжения деятельности университета в Венгрии. На митинг вышли студенты и простые граждане. 

Участники митинга отметили, что более 3500 выпускников университета работают только в Венгрии.

Напомним, ранее правительство Венгрии обвинило Сороса в намерениях уничтожить европейскую цивилизацию, наполнив континент иммигрантами. Сорос заявил, что его поддержка беженцев является частью гуманитарной миссии.

В феврале правительство Венгрии внесло в парламент законопроект, который позволил бы министру внутренних дел запретить неправительственные организации. В кабинете министров заявили, что НПО поддерживают мигрантов и представляет "риск национальной безопасности". Под угрозой в том числе оказалась деятельность организации Сороса.

Фонд Сороса - благотворительная организация международного финансиста и филантропа Джорджа Сороса появился в Венгрии в 1984 году. Организация была основана в США в 1979 году. Сегодня фонд ведет деятельность по всему миру через сеть из более чем 30 подразделений. Инициирует и поддерживает программы в области образования, культуры и искусства, здравоохранения, общественных инициатив.

Название для фонда миллиардер взял из книги философа и социолога Карла Поппера "Открытое общество и его враги" (1945). Сорос является поклонником идей Поппера и называет его одним из своих "учителей" и "защитником демократии".

87-летний Джордж Сорос входит в рейтинг самых богатых людей планеты. По рейтингу "Форбса", его активы составляют 20 млрд долларов и он занимает двадцать вторую позицию. Финансист родом из Венгрии, а в 1956 году переехал в Лондон и стал зарабатывать на бирже. Его благотворительные фонды работают как минимум в 25 странах. В Украине представительство фонда Сороса "Возрождение" действует с 1999 года.

Представительства Фонда не раз ставили жервами обвинений в навязывании определенной идеологии и даже в шпионаже. 

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