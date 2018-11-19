Угорщина не перешкоджатиме запрошенню Клімкіна на зустріч міністрів НАТО

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Угорщина не зніматиме “вето” з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, але не перешкоджатиме запрошенню міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на зустріч голів МЗС країн НАТО. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.