Угорщина не перешкоджатиме запрошенню Клімкіна на зустріч міністрів НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Угорщина не зніматиме “вето” з проведення засідань Комісії Україна-НАТО, але не перешкоджатиме запрошенню міністра закордонних справ України Павла Клімкіна на зустріч голів МЗС країн НАТО. Про це заявив у Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Я можу погодитися із форматом зустрічі із представником України на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що буде схожий до того, який ми мали під час останнього саміту НАТО. Тоді були запрошені президенти Грузії й України. Ми не були проти. І якщо на зустріч міністрів НАТО у грудні будуть запрошені голови МЗС Грузії та України, ми теж на це підемо”, — заявив Сійярто.
При цьому, за словами угорського міністра, Будапешт і далі блокуватиме євроатлантичну інтеграцію України з огляду на те, що, на його думку, у проблемі мов меншин не було жодного прогресу.
Сійярто наголосив, що він не згоден із вимогами ЄС і НАТО вважати мовну суперечку між Україною й Угорщиною двосторонньою справою.
“Україна не лише порушує двосторонні угоди, а й міжнародні правила, включно зі своїми зобов’язаннями перед НАТО. Ми відкидаємо твердження, що це слід сприймати як двосторонню суперечку”, — заявив голова МЗС Угорщини.
Він також додав, що за останній місяць Україна тільки погіршила ситуацію.
Як повідомляв УНН, раніше міністри закордонних справ України і Угорщини зустрілися в рамках Варшавського безпекового форуму.
Зазначимо, за словами експертів, співпраця України з НАТО буде блокуватися Угорщиною, поки українська сторона не змінить закон про освіту в частині пролонгації дії перехідних положень і приватних шкіл.